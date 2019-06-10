МИД РФ: Косово так и не извинилось за избиение российского дипломата

"Мы внимательно выслушали выступление госпожи Влеры Читаку, ее, честно говоря, благодарить не за что, разве что за красноречивый пример лжи, инсинуаций и разжигающих ненависть российских исторических фантазий, недостойных зала заседаний Совета Безопасности. Вместо того, чтобы попросту извиниться за разбойничьи действия своих соотечественников, чего многие из нас, честно говоря, ждали", - отметил Полянский. По его словам, предложение искать правды у косовских полицейских беспредельщиков, которые избили российского дипломата, а затем занялись фальсификацией картины событий, "звучит абсурдно и издевательски".

"Считаем, что данные действия полиции носили целенаправленный провокационный и демонстративный характер", - заявил дипломат. Он напомнил, что "подобное рвение в борьбе с криминалом ранее приштинским властям было несвойственно". "Момент для атаки выбран не случайно: как раз накануне президент Сербии Александр Вучич, выступая в парламенте, обозначил готовность к выработке компромиссного решения косовской проблемы, а косовские власти, тем не менее, решили показать, что они хозяева на севере края", - подчеркнул Полянский.

"Нам очевидно, что после сегодняшнего заседания оказались полностью посрамлены те, кто вопреки здравому смыслу и деградации ситуации на местах настаивает на сокращении времени, необходимого для обсуждения косовской тематики в Совете Безопасности ООН, - отметил Полянский. - Наше обсуждение лишний раз подтвердило, что без пристального внимания со стороны Совета Безопасности косовско-албанские власти окончательно уверуют в свою безнаказанность и вседозволенность. Это рискует подтолкнуть регион к новому кровопролитному противостоянию, в котором ни члены СБ ООН, ни Сербия, ни соседние государства не заинтересованы".

Напомним, 28 мая косовский спецназ вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. Президент Сербии заявил, что было задержано 19 человек, среди которых оказался и россиянин. Позже стало известно, что Краснощеков получил тяжелые травмы головы и был помещен в городскую больницу, а затем переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Как заявила Влера Читаку, Краснощеков "мешал действиям полиции" и отказывался предъявить удостоверение.

По словам советника по правовым вопросам ООН Ферреро де Суареса, косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского дипломата, а также сербского сотрудника миссии ООН Деяна Димовича. "Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что оба они были избиты и подверглись жестокому обращению в ходе их ареста", - подчеркнул де Суарес.