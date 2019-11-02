Две модели Volkswagen подешевели в России

Мы привыкли к тому, что автомобили в России постоянно дорожают. Но компания Volkswagen решила простимулировать продажи машин на нашем рынке с помощью снижения цен на две модели.

Так, пикап Amarok в исполнении Highline с новым 3,0-литровым дизельным мотором (258 л.с.) подешевел сразу на 273 000 рублей. Теперь стоимость такой модификации модели составляет от 3 480 000 рублей. В других комплектациях цены на автомобиль не изменились.

Также, как сообщает "Цена Авто", отдельные модификации кроссовера Volkswagen Tiguan подешевели на 50 000 - 110 000 рублей. Например, комплектация Sportline с двухлитровым бензиновым мотором с отдачей 180 л.с., "роботом" DSG и полным приводом стала дешевле на 50 тысяч - 2 469 000 рублей.

Большинство полноприводных версией Offroad подешевело на 60 000 рублей, а цены на них теперь начинаются от 1 769 000 рублей. При этом больше всего (на 110 000 рублей) подешевели комплектации Connect. Переднеприводная модификация теперь доступна за 1 749 000 рублей, а полноприводная за 1 849 000 рублей.

Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 9 560 автомобилей, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране увеличились на 2% и составили 76 186 машин.

24 октября Volkswagen представил новое, восьмое поколение модели Golf. До Росси автомобиль доедет не раньше конца следующего года.