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02.11.2019 06:53
Рубрика: Спорт

Ковалев едва не лишился титула на взвешивании

Текст: Максим Домчев
Российский боксер Сергей Ковалев лишь с нескольких попыток сумел уложиться в лимит полутяжелой весовой категории.
Боксер Сергей Ковалев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Боксер Сергей Ковалев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Боксер Сергей Ковалев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания накануне поединка за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, в котором встретятся обладатель пояса - россиянин Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес.

Фото: Павел Лисицын / РГ
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Мексиканец четко уложился в лимит весовой категории уже с первой попытки - 79,1 кг. А под Ковалевым весы показали на 100 грамм больше верхней планки. Россиянин снял с себя даже цепочку, но все равно не вписался в лимит.

В итоге "Крашеру" пришлось сгонять лишние граммы, и он все же смог уложиться в лимит 79,38 кг. Правда, для этого россиянину пришлось полностью раздеться. Если бы он не вписался в лимит весовой категории, то лишился бы титула за сутки до боя.

Перед боем боксеров ждет еще одно взвешивание. Если россиянин снова превысит лимит, то по условиям контракта его ждет солидный денежный штраф. Но угрозы потери титула уже не будет.

Бой Ковалев - Альварес состоится в ночь на воскресенье. Большинство экспертов уверены в победе мексиканца. Впрочем, Альварес для этого поединка набрал несколько килограмм, из-за чего у него могут возникнуть проблемы по ходу поединка.

Ранее стало известно, что Ковалев, одержавший 34 победы (29 нокаутом) в 38 боях, заработает 3 миллиона долларов, тогда как Альварес (52 победы, из них 35 нокаутом, в 55 боях) - 35 миллионов.

Прямая трансляция поединка состоится на Первом канале.

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