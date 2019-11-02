Пограничник Дмитрий Кузнецов вернулся в семью Героем

До этого, по словам одной из дочерей Аллы Дмитриевны Кузнецовой, из документов военного времени следовало, что высокой посмертной награды был удостоен командир 922-го стрелкового полка майор Кузнецов Дмитрий Иванович, 1903 года рождения. Дата и место рождения, этапы военной службы, воинское звание и должность на момент гибели - все, за исключением отчества, совпадало с биографическими данными их отца. Но досадная ошибка с отчеством, допущенная при оформлении приказа и наградного листа, закрепленная в Указе Президиума Верховного Совета от 31 августа 1941 года, создала неопределенность и путаницу на долгие 78 лет.
- Для тех, кто знал Дмитрия Кузнецова еще до войны, кто учился с ним в кавалерийской школе и служил в одном погранотряде в Приморье, было ясно, кто именно награжден и за что, - поделился с "РГ" полковник в отставке Владимир Телегин из московской организации ветеранов пограничной службы. - Но чтобы семья получила однозначные, не искаженные наградные документы, пришлось на разных уровнях доказывать, что это не однофамильцы Кузнецовы, а штабная оплошность - досадная, но объяснимая в условиях лета 1941 года…
Вместе с ветеранами-пограничниками восстановлением исторической (и человеческой!) справедливости много лет терпеливо занимался сын погибшего героя - Генрих Дмитриевич Кузнецов. Ему хватило сил собрать нужные доказательства, но до момента передачи в семью наградных документов отца он не дожил - их приняли его сестры.
В тот же день документы на орден Красной Звезды, которым был посмертно награжден в январе 1945 года командир орудия из 395-го тяжелого самоходного артиллерийского полка сержант Иван Алексеевич Шерстюк, приняла его сестра Лидия Алексеевна Аванесова.
Таким же орденом Красной Звезды в июле 43-го награжден командир пулеметной роты из 6-й гвардейской стрелковой дивизии старший лейтенант Илья Константинович Матвеев, погибший смертью храбрых у станции Пантри Курской области. Факт награждения родные обнаружили только теперь, и сын погибшего героя Алексей Ильич Матвеев с волнением принял удостоверение к посмертной награде отца.
А у родных сержанта Арнаутовского Ивана Степановича, 1924 года рождения, случай и вовсе особый. За мужество в боях с фашистами при освобождении Крыма служивший в пехоте командиром отделения Иван Арнаутовский в феврале 44-го был награжден медалью "За отвагу". Ее, судя по документам, получить успел. А 24 апреля того же 44-го недалеко от Балаклавы сержант Арнаутовский геройски погиб. И командование посмертно представило его к ордену Отечественной войны I степени.
Приказ о награждении, подписанный командиром 11-го стрелкового корпуса, вышел 27 сентября 1944 года. Обнаружен родными, увы, только сейчас.
А случись это хотя бы лет на 9-10 раньше, в семью погибшего вместе с удостоверением была бы передана и сама посмертная награда. Такое правило, отраженное в статуте, сохранялось все послевоенное время для орденов Отечественной войны I и II степени. С мая 2011 года порядок изменился - стал общим для всех неврученных наград периода Великой Отечественной войны. Теперь, если самого награжденного нет в живых, его вдове (вдовцу), сыну, дочери, брату, сестре, внуку или внучке (и только им!) передается лишь удостоверение к награде.
Сестры погибшего в Крыму сержанта Ивана Арнаутовского - Татьяна Степановна и Раиса Степановна - и его внучатый племянник Александр, майор МЧС, чтобы оказаться в Музее Победы на Поклонной горе, проделали немалый путь. Один из Петербурга, отпросившись со службы, а кто-то - из самого Уссурийска в Приморском крае, где в 1937-1939 годах нес службу на погранзаставе будущий Герой Советского Союза Дмитрий Кузнецов…
Много лет спустя подвиги братьев и отцов собрали в Зале славы в Москве их детей, сестер и внуков. Как все проходило - в нашем видеосюжете.