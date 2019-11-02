Пограничник Дмитрий Кузнецов вернулся в семью Героем

Родные пограничника Дмитрия Кузнецова, уроженца Смоленской области, а в июле 41-го - командира полка в 250-й стрелковой дивизии, геройски погибшего в оборонительных боях под Смоленском, получили наконец документы о присвоении их отцу и деду звания Героя Советского Союза - посмертно. В Музее Победы на Поклонной горе, прямо под куполом Зала славы, военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов передал дочерям погибшего удостоверение Героя на имя Кузнецова Дмитрия Игнатьевича.

До этого, по словам одной из дочерей Аллы Дмитриевны Кузнецовой, из документов военного времени следовало, что высокой посмертной награды был удостоен командир 922-го стрелкового полка майор Кузнецов Дмитрий Иванович, 1903 года рождения. Дата и место рождения, этапы военной службы, воинское звание и должность на момент гибели - все, за исключением отчества, совпадало с биографическими данными их отца. Но досадная ошибка с отчеством, допущенная при оформлении приказа и наградного листа, закрепленная в Указе Президиума Верховного Совета от 31 августа 1941 года, создала неопределенность и путаницу на долгие 78 лет.

- Для тех, кто знал Дмитрия Кузнецова еще до войны, кто учился с ним в кавалерийской школе и служил в одном погранотряде в Приморье, было ясно, кто именно награжден и за что, - поделился с "РГ" полковник в отставке Владимир Телегин из московской организации ветеранов пограничной службы. - Но чтобы семья получила однозначные, не искаженные наградные документы, пришлось на разных уровнях доказывать, что это не однофамильцы Кузнецовы, а штабная оплошность - досадная, но объяснимая в условиях лета 1941 года…

Вместе с ветеранами-пограничниками восстановлением исторической (и человеческой!) справедливости много лет терпеливо занимался сын погибшего героя - Генрих Дмитриевич Кузнецов. Ему хватило сил собрать нужные доказательства, но до момента передачи в семью наградных документов отца он не дожил - их приняли его сестры.

В тот же день документы на орден Красной Звезды, которым был посмертно награжден в январе 1945 года командир орудия из 395-го тяжелого самоходного артиллерийского полка сержант Иван Алексеевич Шерстюк, приняла его сестра Лидия Алексеевна Аванесова.

Фото: Александр Емельяненков

Таким же орденом Красной Звезды в июле 43-го награжден командир пулеметной роты из 6-й гвардейской стрелковой дивизии старший лейтенант Илья Константинович Матвеев, погибший смертью храбрых у станции Пантри Курской области. Факт награждения родные обнаружили только теперь, и сын погибшего героя Алексей Ильич Матвеев с волнением принял удостоверение к посмертной награде отца.

Фото: Александр Емельяненков

А у родных сержанта Арнаутовского Ивана Степановича, 1924 года рождения, случай и вовсе особый. За мужество в боях с фашистами при освобождении Крыма служивший в пехоте командиром отделения Иван Арнаутовский в феврале 44-го был награжден медалью "За отвагу". Ее, судя по документам, получить успел. А 24 апреля того же 44-го недалеко от Балаклавы сержант Арнаутовский геройски погиб. И командование посмертно представило его к ордену Отечественной войны I степени.

Приказ о награждении, подписанный командиром 11-го стрелкового корпуса, вышел 27 сентября 1944 года. Обнаружен родными, увы, только сейчас.

А случись это хотя бы лет на 9-10 раньше, в семью погибшего вместе с удостоверением была бы передана и сама посмертная награда. Такое правило, отраженное в статуте, сохранялось все послевоенное время для орденов Отечественной войны I и II степени. С мая 2011 года порядок изменился - стал общим для всех неврученных наград периода Великой Отечественной войны. Теперь, если самого награжденного нет в живых, его вдове (вдовцу), сыну, дочери, брату, сестре, внуку или внучке (и только им!) передается лишь удостоверение к награде.

Сестры погибшего в Крыму сержанта Ивана Арнаутовского - Татьяна Степановна и Раиса Степановна - и его внучатый племянник Александр, майор МЧС, чтобы оказаться в Музее Победы на Поклонной горе, проделали немалый путь. Один из Петербурга, отпросившись со службы, а кто-то - из самого Уссурийска в Приморском крае, где в 1937-1939 годах нес службу на погранзаставе будущий Герой Советского Союза Дмитрий Кузнецов…

Много лет спустя подвиги братьев и отцов собрали в Зале славы в Москве их детей, сестер и внуков. Как все проходило - в нашем видеосюжете.