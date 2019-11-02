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02.11.2019 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По делу об убийстве ребенка арестовали охранника детсада в Нарьян-Маре

Текст: Алексей Михайлов

В Нарьян-Маре взят под стражу охранник детского сада, где был убит шестилетний мальчик. Это сотрудник ООО ОП "Святогоръ", который пропустил убийцу в помещение детсада.

Фото: iStock
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся

- Подозреваемый позвонил в домофон, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. - После этого охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности руководства детского сада "Сказка", которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в учреждении.

Подозреваемый в убийстве ребенка также взят под стражу. От дачи показаний он отказался.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар
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