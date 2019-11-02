По делу об убийстве ребенка арестовали охранника детсада в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре взят под стражу охранник детского сада, где был убит шестилетний мальчик. Это сотрудник ООО ОП "Святогоръ", который пропустил убийцу в помещение детсада.

- Подозреваемый позвонил в домофон, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. - После этого охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности руководства детского сада "Сказка", которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в учреждении.

Подозреваемый в убийстве ребенка также взят под стражу. От дачи показаний он отказался.