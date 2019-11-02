Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре

Убитый 31 октября в детсаду "Сказка" шестилетний мальчик похоронен в Нарьян-Маре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галину Гуляеву.

Напомним, по версии следствия 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детсада в Нарьян-Маре и ударил ножом ребенка.

Подозреваемый взят под стражу. От дачи показаний он отказался. Также арестован охранник детсада.

По факту халатности руководства "Сказки", которые не обеспечили безопасность детей в детсаду, возбуждено уголовное дело.