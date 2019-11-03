Американские военные эксперты сочли Россию "реальной угрозой"

Эксперты исследовательского института Heritage Foundation назвали Россию самой реальной военной угрозой для США. Они сделали умозаключение в своем ежегодном докладе, что РФ добилась значительного прогресса и демонстрирует "возрастающие способности".

Отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, "способным способных уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц". В докладе оценивает превосходство ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей", противоспутниковых комплексов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Авторы научной работы назвали Россию противником, обладающим способностью угрожать США как обычными, так и нетрадиционными средствами. Подобная оценка дается и Китаю.

Ранее американские военные аналитики признали армию США неготовой к войне с Россией и КНР. Обе державы создали мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и прочего вооружения в западной части Тихого океана (в случае с Китаем) и Восточной Европе (в случае с РФ). Эксперт Foreign Policy отметил, что вряд ли американская армия сможет достичь всестороннего превосходства над Китаем и Россией.

Между тем президент России Владимир Путин заверял, что Москва хочет дружественных отношений с Вашингтоном. При этом все действия нашей страны носят оборонительный характер, подчеркивал российский лидер.

Кстати

Зенитная система нового поколения С-500 "Прометей" начнет серийно выпускаться со второй половины 2020 года. Перспективные ЗРК первыми получат российские подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, и лишь через пять лет, возможно начало поставок С-500 на экспорт. "Прометей" сможет перехватывать любые воздушные цели на расстоянии свыше 400 километров. Что касается российских Т-90, танки прекрасно зарекомендовали себя в Сирии и Ираке. Данная модель становится одним из самых распространенных современных танков. В настоящее время на вооружении восьми стран мира (не считая России) находятся более 1 700 таких танков.