Байден обвинил Трампа в усилении позиций России в Сирии

Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что внешнеполитический курс, который ведет нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, укрепляет позиции России на Ближнем Востоке. Об этом политик заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

По его мнению, предпринимаемые Трампом шаги непоследовательны и привели к потере США их позиций в регионе. "Я не считаю, что у него вообще есть внешнеполитический курс. Позиции России в регионе укрепляются, позиции президента Сирии Башара Асада укрепляются. Ирану проложена прямая дорогая в Сирию", - заявил Байден, комментируя отвод американских войск с северо-востока Сирии и намерение сохранять контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор. По его словам, заявив о последнем, Вашингтон, по сути, говорит, что США хотят захватить нефтяные месторождения. "С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство")", - заявил Байден.

Напомним, ранее, несмотря на передислокацию американских военных сил в Ирак с началом турецкой операции на севере-востоке Сирии, президент США Дональд Трамп сообщил, что небольшое число военнослужащих останется в нефтеносных районах САР. Согласно сообщениям Минобороны РФ, США вывозят сирийскую нефть в другие страны караванами, охраняемыми американскими частными военными компаниями и спецназом. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "американцы в обход собственных же санкций контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц". По ее словам, покидать данные районы в обозримом будущем представители США явно не собираются. Захарова также подчеркнула, что американская сторона осуществляет добычу нефти на сирийских месторождениях, прикрываясь борьбой с ИГ, хотя Вашингтон неоднократно заявлял, что террористы были окончательно разбиты еще в марте этого года.