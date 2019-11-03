Боксер Ковалев доставлен в больницу после боя с Альваресом

Российского боксера Сергея Ковалева после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса в США доставили в больницу.

Ковалев утром в воскресенье по московскому времени проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и потерял чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBO. Поединок состоялся в Лас-Вегасе. После боя россиянин заявил, что не намерен уходить из бокса и планирует вернуть себе титул.

Как сообщила команда российского бойца, после поединка он отправился в больницу, где должен будет пройти полное медицинское обследование. В связи с тем, что Ковалев проиграл нокаутом, эта процедура является обязательной, чтобы избежать каких-либо проблем со здоровьем.

"В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута", - сказал ТАСС представитель боксера.