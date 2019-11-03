Чем удивила зрителей на концерте в Минске Алла Пугачева

Примадонна эстрады Союзного государства - Алла Пугачева - владеет волшебным мастерством не только покорять своим искусством, но и твердо держать данное поклонникам ее таланта слово. И словно возвращаясь на юбилейном концерте в белорусской столице к истокам своего творчества, любимица миллионов в субботу выступила, как и обещала: только она и зритель, лицом к лицу. Лишь узнаваемый с первых секунд голос, проникновенные тексты, искренность в каждой фразе.

"Я сегодня, возможно, молчанья обеты нарушу. Постараюсь хотя бы немного вам сердце открыть". С этих искренних слов новой песни певицы и начался накануне в "Минск-Арене" ошеломляющий по грандиозному накалу концерт легенды российской эстрады.

Признание в любви к Синеокой звучали с первых мгновений яркого музыкального шоу. Пугачева, как всегда, была предельно откровенна, признают музыкальные критики. "Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем", - сказала артистка, слова которой приводят новостные порталы.

У многих фанатов, отметили они, были сомнения, что Алла Борисовна будет петь под фонограмму. Но примадонна в этот вечер была "в ударе". Как минимум, 80 процентов концерта, констатируют местные критики, певица спела живьем. Из громких хитов в этот вечер она выбрала "Свеча горела", композицию которой она посвятила своему супругу.

Уже во время своего выступления Алла Борисовна получила от имени белорусского президента цветы и конфеты. Руководитель администрации Наталья Кочанова присутствовала на концерте Примадонны и смогла лично поблагодарить певицу. "В этот праздничный вечер должен был присутствовать президент, но сегодня он за границей, в командировке. Поэтому передаю его слова искреннего восхищения вашим творчеством и талантом, слова признательности и благодарности за доброе отношение к нашей стране", - поздравила Кочанова любимицу миллионов.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в конце сентября, согласно указу Лукашенко, Алла Пугачева награждена орденом Дружбы народов "за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей". Кстати, сам орден, предположительно, уточнили местные источники, вручат примадонне позже в посольстве Беларуси в российской столице.