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03.11.2019 12:01
Рубрика: Легковые авто

Какие модели Toyota наиболее распространены в России

Текст: Андрей Полухин

Самой распространенной в России моделью Toyota является Corolla. Как подсчитали эксперты компании "Автостат Инфо", в отечественном автопарке около 647,6 тысячи таких автомобилей.

Фото: www.twitter.com/syogt0928
Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам

Напомним, Corolla продавалась в нашей стране в разных кузовах - от седанов до хэтчбеков и универсалов. Помимо централизованно ввозимых автомобилей из Турции (именно здесь выпускают Corolla для России) речь идет о сером и черном импорте бывших в употреблении и (реже) новых автомобилей непосредственно из Японии.

На втором и третьем местах самые популярные представители марки последних лет - бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4. Четырехдверок в российском парке насчитали в количестве 435 тысяч штук, вседорожников - 410 тысяч. Напомним, только что в нашей стране начались продажи RAV4 последнего поколения.

Неудивительно, что Toyota занимает первое место по распространенности среди японских брендов. Всего в РФ зарегистрировано 3,16 млн автомобилей этой марки. На втором месте - Nissan (1,9 млн), на третьем - Mitsubishi (1,1 млн).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Далее в рейтинге идут Mazda (715 тысяч), Honda (663,7 тысячи), Suzuki (386,6 тысячи), Lexus (290 тысяч) и Subaru (255 тысяч).

Отметим, что Toyota - вообще самая распространенная марка среди иностранных. По числу автомобилей в автопарке России она уступает только Lada.

#Toyota