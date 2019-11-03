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Рубрика: Экономика

Маск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю благодаря Tesla

Илон Маск. Фото: Kiichiro Sato/ AP Илон Маск. Фото: Kiichiro Sato/ AP
Илон Маск. Фото: Kiichiro Sato/ AP

Американский бизнесмен, инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск за неделю стал богаче на два миллиарда долларов. Это произошло после отчетности о прибыли компании Tesla за третий квартал 2019 года.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Компания вопреки прогнозам аналитиков заработала 1,86 доллара на каждую акцию. В связи с этим за неделю ценные бумаги Tesla подорожали на 24 процента.

Состояние Маска, владеющего 22 процентами акций компании Tesla, в настоящий момент достигает 22,9 миллиарда долларов, пишет Forbes.

Ранее Маск рассказал о внешности пикапа Tesla. По его словам, этот автомобиль будет похож на "бронетранспортер из будущего" из фильма "Бегущий по лезвию". Премьера автомобиля должна состояться до конца этого года. Между тем компания Илона Маска уже установила новый рекорд продаж. Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9 процента выше показателя второго квартала). По итогам года Tesla пытается выйти на отметку от 360 000 до 400 000 доставленных машин.

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