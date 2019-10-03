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03.10.2019 20:40
Рубрика: Легковые авто

Tesla установила новый рекорд продаж

Текст: Юрий Зубко
Фото: EPA/TESLA Фото: EPA/TESLA
Фото: EPA/TESLA

Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).

Производитель выпустил рекордные 96 155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле-июне.

Фото: www.fremontpolice.org
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Поставки Model 3 составили 79 600 единиц (+2,6%), а производство этого автомобиля достигло отметки в 79 800 машин (+10%). Об этом компания сообщила на своем сайте.

По итогам года Tesla пытается выйти на отметку от 360 000 до 400 000 доставленных машин. Чтобы добиться этой цели, в четвертом квартале производителю потребуется доставить 106 000 машин.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Tesla Model 3 обошел по продажам Volkswagen Polo и Ford Focus. Также стало известно, что автомобили Tesla стали тюрьмой для своих владельцев.

Ожидается, что уже в ноябре компания Илона Маска представит электрический пикап. Автомобиль получит полный привод и два электродвигателя, которые будут выдавать "сумасшедший" крутящий момент. Пробег на одной зарядке составит от 640 до 800 км. Впрочем, дебют модели неоднократно переносился. Вполне возможно, что и в этот раз произойдет то же самое.

Для строительства дорог привлекут частные деньги
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Largus "для экономных"
#Tesla