Начальник СБУ подрался с главой администрации президента Украины

В Киеве глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подрался с руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского Андреем Богданом. Как написал в Facebоok журналист Станислав Речинский, в результате конфликта Богдан лишился зуба и с тех пор не появляется на службе.

Причиной ссоры, по версии журналиста, стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ. Баканов поддерживал кандидатуру генерал-майора Василия Вовка, а Богдан выступал за полковника СБУ Дмитрия Нескоромного.

Применение физической силы - не редкость в политических кругах Украины. Так, четыре дня назад украинский парламент нового созыва отметился первой дракой. Потасовка произошла между депутатом Николаем Скориком от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и его оппонентом из президентской партии "Слуга народа" Николаем Тищенко. А до этого российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как ему пришлось разнимать двух украинских экспертов Александра Семченко и Василя Вакарова.