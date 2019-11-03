Памятник Виктору Черномырдину открыт на его Родине

Внук первого премьер-министра России и основателя "Газпрома" Виктора Черномырдина - 16-летний Виктор Черномырдин-младший З ноября на родине деда - в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области - открыл памятник своему знаменитому деду.

Бронзовый бюст установлен в знаковом месте - перед музеем Виктора Черномырдина, о создании, которого "Российская газета" сообщала в репортаже" "Хотели как лучше. Получилось".

Бюст Черномырдина открыт в его родном селе накануне памятной даты: его не стало в ночь на 3 ноября 2010 года.

После открытия монумента местном храме Иоанна Богослова, построенном на сбережения Виктора Черномырдина, прошла панихида в честь известного государственного деятеля.

В музее Виктора Чкрномырдина, который пока не открыт, все готово к приму первых посетителей.

Досье "РГ"

Уроженец Оренбургской области Виктор Степанович Черномырдин (1938-2010 г.г.) был министром газовой промышленности СССР, основателем и первым главой "Газпрома", премьер-министром России (1993-1998 г.г.), специальным представителем президента России по урегулированию ситуации в Югославии (1999 г.), послом России на Украине (2001-2009).