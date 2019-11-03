В администрации президента Украины опровергли драку Богдана и Баканова

Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента Украины Андрея Богдана, опроверг информацию о том, что его непосредственный начальник подрался с руководителем Службы безопасности страны (СБУ) Иваном Бакановым.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook, назвав подобные слухи очередным фейком.

Ранее о драке Богдана и Баканова сообщил журналист Станислав Речинский. По его информации, в результате конфликта, произошедшего на Банковой улице в Киеве, глава администрации президента лишился зуба и с тех пор не появляется на службе. Причиной ссоры якобы стало назначение нового начальника Главного следственного управления СБУ. Баканов поддерживал кандидатуру генерал-майора Василия Вовка, а Богдан выступал за полковника СБУ Дмитрия Нескоромного.

Слух лег на благодатную почву: применение физической силы не редкость в политических кругах Украины. Несколько дней назад произошла потасовка между депутатом Николаем Скориком от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и его оппонентом из президентской партии "Слуга народа" Николаем Тищенко. Это была первая драка в парламенте нового созыва.