Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства на своей странице в Facebook.
"С праздником, с Днем народного единства!" - написал глава кабинета министров.
К поздравлению прикреплены фотографии из самолета.
4 ноября Медведев выступает на 14-м Восточноазиатском саммите в Таиланде. Ранее в Бангкоке он заявил, что на карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности жителей в цифровую экономику.
С Днем народного единства поздравила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.