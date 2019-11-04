Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства на своей странице в Facebook.

"С праздником, с Днем народного единства!" - написал глава кабинета министров.

К поздравлению прикреплены фотографии из самолета.

4 ноября Медведев выступает на 14-м Восточноазиатском саммите в Таиланде. Ранее в Бангкоке он заявил, что на карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности жителей в цифровую экономику.

С Днем народного единства поздравила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.