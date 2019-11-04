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Рубрика: В мире

Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа опубликуют на днях

Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Стенограммы показаний свидетелей, которые были допрошены в рамках проводимой демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней. Об этом в воскресенье заявила член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Джеки Спиер в интервью телеканалу CBS.

Фото: Gettyimages
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"Не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, но они много расскажут американскому народу", - цитирует Спиер ТАСС. В тот же день конгрессмен Джим Хаймс (демократ от штата Коннектикут), входящий в состав спецкомитета, заявил, что публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента может начаться в ближайшие две-три недели.

Напомним, в четверг палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Голосовали по партийным линиям: 232 конгрессмена "за" (все демократы) и 196 "против" (все республиканцы и двое демократов). Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

"Крупнейшая охота на ведьм за всю американскую историю!". Так сам Дональд Трамп прокомментировал принятие резолюции.

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