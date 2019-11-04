В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины

В Забайкальском крае задержали четвертого подростка, подозреваемого убийстве и насилии. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, это 15-летний житель того же села, где произошло преступление.

"В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - отметили в ведомстве.

Напомним, в субботу в Забайкальском крае троим несовершеннолетним предъявили обвинение в совершении особо тяжких преступлений. По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался. Следователи установили, что нападавшими оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. Первые двое заключены под стражу, младший отправлен под домашний арест.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль.