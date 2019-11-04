Новости

На Украине недовольны качеством питания в армии 11:43
В Москве может быть побит температурный рекорд 11:12
Пятые сутки поисков: В Крыму в Черном море пропал рыбак 11:10
В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины 11:07
В Приморье три человека погибли в ДТП с трактором 10:49
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства 10:40
Надаль вернул себе титул первой ракетки мира 09:48
Пользователей Сети повеселило видео с байкером и его псом 09:00
Кузнецов стал героем на юбилейном матче Овечкина 08:57
В праздничный день в Москве будет тепло и временами дождливо 08:41
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского 08:35
На Сахалине День народного единства отметили ночным забегом 08:09
Квят раскритиковал стюардов, лишивших его 10-го места в США 08:08
Названы пять простых способов избавиться от жира без упражнений 07:20
ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море 07:13
Пентагон уточнил информацию об обстреле военных США в Сирии 06:47
На Украине заявили о создании "несбиваемой" сверхзвуковой ракеты 06:23
В Приморье семьи погибших на танкере получат по миллиону рублей 06:16
Медведев сравнил стоимость интернета в России и других странах 05:38
В Нью-Йорке отметили День народного единства 05:09
Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа опубликуют на днях 04:42
Главу McDonald's уволили из-за служебного романа 03:58
Apple предупредила владельцев старых гаджетов о возможных сбоях 03:30
Трамп похвастался хорошими отношениями с Россией и Украиной 02:56
Крупный пожар потушен в плавучей гостинице Ивановской области 02:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
04.11.2019 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Забайкальском крае задержали четвертого подростка, подозреваемого убийстве и насилии. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, это 15-летний житель того же села, где произошло преступление.

"В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - отметили в ведомстве.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Глава Ингушетии прокомментировал убийство руководителя центра "Э"

Напомним, в субботу в Забайкальском крае троим несовершеннолетним предъявили обвинение в совершении особо тяжких преступлений. По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался. Следователи установили, что нападавшими оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. Первые двое заключены под стражу, младший отправлен под домашний арест.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского
Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа
Apple предупредила владельцев старых гаджетов о возможных сбоях
Пентагон уточнил информацию об обстреле военных США в Сирии