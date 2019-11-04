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04.11.2019 18:20
Рубрика: Легковые авто

Skoda частично рассекретила новую Octavia

Текст: Юрий Зубко

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia. Напомним, дебют модели состоится 11 ноября в Праге.

В 18-секундном видео раскрываются важные детали дизайна универсала. Так, понятно, что самый продаваемый автомобиль компании лишится раздельной фронтальной светотехники, фары вновь будут выполнены единым блоком, как у дорестайлингового варианта машины прошлого поколения.

Фото: Борис Захаров
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Задние фонари (очень похожи на Superb и Kodiaq) оснащены динамическими индикаторами. У них будет функция "Проводи меня домой". На корме теперь отсутствует значок Skoda, название компании написано буквами.

11 ноября представят универсал, лифтбек покажут чуть позже. И в этом нет ничего удивительно. Почти две трети всех покупателей в ЕС выбирают универсал, причем Octavia Combi является самым продаваемым "вагоном" в Европе и самым популярным импортным автомобилем в Германии.

Как ранее уже писала "РГ", в салоне, судя по снимкам, появится цифровая приборная панель, большой центральный экран мультимедиасистемы, электрический стояночный тормоз и маленький джойстик управления коробкой передач с отдельной кнопкой для режима "паркинг".

Фото: iStock
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При прежней колесной базе новинка превосходит по габаритам дореформенный автомобиль. Не исключено, что в России у машины останутся те же двигатели, что есть сейчас: 1.6 MPI (110 л.с.), 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (180 л.с.).

Octavia нынешней генерации можно купить у нас от 1 119 000 рублей. Новая модель доберется до РФ только во второй половине 2020 года.

Но скучать поклонникам чешской марки не придется. До конца этого года состоится дебют нового поколения Skoda Rapid. В январе-феврале до российских покупателей должен добраться кроссовер Karoq.

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#Skoda