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05.11.2019 11:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустит "зимнюю" Lada Vesta

Текст: Валерий Карташов

Со дня на день начнутся продажи так называемого промежуточного обновления Lada Vesta. Модель получит новую связку коробки и двигателя. В связи с этим АвтоВАЗ скорректирует и комплектации своего флагмана.

По нашим данным, Lada Vesta лишится популярной комплектации Comfort с пакетом Image, но взамен получит исполнение Comfort с пакетом Winter. Новая версия будет построена на основе вышеупомянутой комплектации Comfort+Image, но добавятся "теплые опции" - новый для модели подогрев рулевого колеса, а также обогрев лобового стекла, подогрев зеркал и трёхуровневый подогрев передних сидений.

Фото: Виталий Юрчак / РГ
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Полный список оснащения пока не разглашается, но известно что, разница между исполнением Comfort+Image и Comfort+Winter составит около 25 000 рублей.

Помимо этого, кожаный руль с подогревом будет доступен исключительно для комплектаций Comfort+Winter, Luxe, Luxe+Prestige и Exclusive. На сегодняшний день стоимость седана Vesta начинается с отметки в 606 900 рублей, универсал можно приобрести минимум за 688 900 рублей. Lada Vesta в кузове седан и в комплектации Comfort+Image стоит 702 900 рублей.

Напомним, 26 октября в рамках региональной конференции дилеров бренда Lada АвтоВАЗ рассекретил Lada Vesta AT Exclusive. Lada Vesta получила бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco JF015E и двигатель Renault H4Mk объёмом 1,6-литра мощностью 113 л.с. (152 Нм). Ценник на Lada Vesta Exclusive 1.8 МТ составляет 856 000 рублей. Очевидно, как и в случае с Lada Xray Cross AT, доплатить за "вариатор" придётся 50 000 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Внешне Vesta Exclusive выделяется новым сине-голубым цветом "Дайвинг" и боковыми зеркалами с электроприводом складывания. Также на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики, имеется усиленная тонировка задних стекол, установлены антенна "акулий плавник", бескаркасные "дворники", спойлер на крышке багажника, хромированная насадка выхлопной трубы и оригинальные двухцветные литые диски.

Внутри вместо селектора механической коробки установлена соответствующая кулиса вариатора, также салон отличается комбинированными сиденьями из кожи и ткани с новым рисунком, накладками на педалях и порогах, в задний диван встроен подлокотник с подстаканниками, кожаное рулевое колесо теперь оснащено кнопкой обогрева, подстаканники на центральном тоннеле стали более глубокими, стойки и потолок окрашен в черный цвет, стеклоподъемники обзавелись функцией автоматического доводчика.

Отметим, во второй половине 2020 года дебютирует Lada Vesta Facelift. В рамках фэйслифта модель получит "свежий" внешний вид и полностью новое внутреннее убранство.

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#Lada