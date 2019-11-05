Через 40 лет после запуска Voyager 2 вышел в межзвездное пространство

Спустя более 40 лет с момента запуска космический аппарат Voyager 2 вышел в межзвездное пространство, передав на Землю первые данные. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Зонд Voyager 2, запущенный в 1977 году, покинул гелиосферу - защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем. Аппарат вошел в межзвездное пространство пятого ноября прошлого года. Однако еще год понадобился на то, чтобы информация достигла Земли и была расшифрована специалистами, пишет РИА Новости.

Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат - Voyager 1, который пересек эту границу в 2012 году. Собранные им данные помогли установить, что гелиосфера защищает нашу планету от 70% межзвездной радиации. Voyager 2 подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть граница. Кроме того, Voyager 2 первым в истории пролетел мимо Урана и Нептуна.

По данным НАСА, оба аппарата сейчас находятся в некой переходной зоне, которая еще не свободна от вещества гелиосферы. Voyager 1 сейчас на расстоянии 22 миллиардов километров от Солнца, а Voyager 2 - в 18,2 миллиарда километрах.

Ранее сообщалось, что специалисты НАСА намерены увеличить срок жизни уникальной космической миссии Voyager до 48 лет. Они разработали целую программу, которая должна продлить жизнь проекта, считающегося самым выдающимся в истории космонавтики.