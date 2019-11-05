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05.11.2019 18:16
Рубрика: Легковые авто

Fiat решил избавиться от популярной модели

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба FIAT Фото: Пресс-служба FIAT
Фото: Пресс-служба FIAT

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) планирует прекратить производство автомобилей A-класса. Об этом сообщил генеральный директор концерна Майк Мэнли. Он уточнил, что это, скорее всего, произойдет "в самое ближайшее время".

Фото: Виталий Юрчак / РГ
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Как уточняет Autocar, намерения руководства Fiat Chrysler Automobiles, скорее всего, связаны с моделью Panda. Она считается самым продаваемым ситикаром в Европе: в первой половине нынешнего года автопроизводители выпустили более 105 000 этих машин. Panda выпускается уже семь лет; концепция развития компании, представленная на Женевском автосалоне в марте, предусматривала замену этой модели в 2021 году. Но не исключено, что планы сдвинулись.

Фото: iStock
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Глава Fiat Chrysler Automobiles заявил, что концерн намерен перевести клиентов на сегмент B (где представлена модель Punto), имеющий более высокую маржу. Ряд брендов, такие как Ford и Vauxhall/Opel, уже решились закрыть производство городских автомобилей.

Не исключено, что Fiat готовит замену Punto: недавнее слияние FCA с PSA Group позволит итальянскому бренду получить доступ к платформе новых Peugeot 208 и Vauxhall Corsa. А в 2020 году на рынке должен появиться электромобиль Fiat 500e.

#Fiat