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05.11.2019 12:00
Рубрика: Легковые авто

Kia показала прототип кроссовера будущего

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

Южнокорейская компания Kia представила на выставке International Import Expo в Шанхае новый концептуальный электрический автомобиль Futuron. По замыслу создателей, название внедорожника состоит из сочетания слов "включить будущее", что предполагает большое количество инновационных технических решений.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai начал продавать новый бизнес-седан Grandeur

Дизайн электрического внедорожника получился довольно экстравагантным: Futuron представляет собой сочетание купе-внедорожника с гладким двухдверным кузовом и гигантскими колесами. Кузов-купе, в котором могут разместиться пять человек, оборудован электрической трансмиссией с полным приводом и с высокотехнологичным интерьером. Компания также сообщает, что "аккумулятор повышенной емкости" находится под днищем автомобиля и обеспечивает энергией мощные электродвигатели, расположенные в ступицах колес.

В салоне установлены откидные сиденья, многофункциональное рулевое колесо, которое при активации автопилота автоматически складывается в переднюю панель и задний диван.

Фото: Пресс-служба Kia

Концепт-кар имеет длину 4850 мм, высоту - 1550 мм, колесную базу - 3000 мм. Стеклянная крыша Glasshouse дает не только панорамный обзор неба, но и включает ряд датчиков-лидаров. Они призваны обеспечивать автономное вождение автомобиля четвертого уровня.

Фото: Пресс-служба Kia

Отметим, что на автосалоне в Женеве в марте 2019 года компания Kia презентовала концептуальный фастбек Imagine by Kia Concept - первый в истории марки четырехдверный легковой автомобиль с полностью электрической силовой установкой. По замыслу конструкторов, Imagine сочетает черты мощного внедорожника, спортивного семейного седана и просторного кроссовера.

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#Kia