Mi Band не нужен. Вышли умные часы Xiaomi Mi Watch за 12 тысяч рублей

Вместе с новыми телевизорами и смартфоном Xiaomi представила долгожданные умные часы Mi Watch, которые могут стать дешевым конкурентом Apple Watch - благодаря схожим возможностям и дизайну.

Стоимость новинки в Китае составляет 1299 юаней, или менее 12 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает:

- AMOLED-дисплей 1,76 дюйма;

- поддержку eSIM (работает у одного из операторов в России);

- колесико для прокрутки контента и кнопку для быстрого переключения между приложениями - как у Apple Watch;

- модули Wi-Fi, GPS, NFC (насчет работы последнего в России есть сомнения);

- запись активности владельца, подсчет шагов и калорий;

- измерение уровня кислорода в крови и сердечного ритма;

- водозащиту;

- десять режимов тренировок с более точным подсчетом расхода энергии;

- звонки через часы;

- проигрывание музыки, поддержку беспроводных наушников;

- предустановленные циферблаты;

- сменные ремешки;

- несколько десятков предустановленных приложений, таких как TikTok, мессенджеры и так далее.

В целом часы выглядят более толсто и квадратно по сравнению даже с первой версией Apple Watch, но за 12 тысяч можно и потерпеть, особенно если часы будут хорошо справляться со своими обязанностями. Производитель обещает, что Mi Watch, управляемые специальной версией MIUI Watch, будут работать до 36 часов без подзарядки.

Купить Xiaomi Mi Watch можно будет в Китае уже 11 ноября. Стартовая цена составит 1299 юаней, более премиальная версия с прочным сапфировым стеклом обойдется в 1999 юаней (18100 рублей).