Понизят ли в России нештрафуемый порог скорости?

МВД России дополнительно проработает вопрос целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.

Так ведомство ответило на соответствующий запрос ТАСС. Напомним, что ранее, по итогам прошедшего 16 октября в Екатеринбурге совещания о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение заинтересованным органам рассмотреть этот вопрос. Доложить о рассмотрении поручено до 2 декабря этого года.

Надо сказать, что еще ранее точно такое же поручение было дано по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов.

Снижение нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч обсуждается уже несколько лет. Причем, как правило, этот вопрос поднимают региональные власти. Вот и на совещании в Екатеринбурге с предложением о снижении ненаказуемого порога превышения разрешенной скорости в населенных пунктах выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Аргументируется это тем, что если к разрешенным 60 прибавить 20, получится 80. А это уже опасная скорость.

МВД выступило за ревизию улично-дорожной сети собственниками дорог, чтобы установить, насколько обоснованны ограничения скорости

Действительно, вероятность гибели пешехода, если его сбивают на скорости 80 км/ч, в разы выше, чем на скорости 60 км/ч. Однако, как не раз уже отмечалось представителями Госавтоинспекции, снижать смертность на дорогах можно не только ограничениями скорости. А именно эти ограничения в последнее время стали бичом для водителей. Им теперь приходится не столько за дорогой следить, сколько за знаками ограничения скорости. Поскольку, как правило, за ними тут же оказывается камера фотовидеофиксации нарушений. А знаки, ограничивающие скорость, появляются на дорогах непредсказуемо.

Различные эксперты подчеркивали, что нынешний нештрафуемый предел 20 км/ч сейчас сглаживает бессмысленность ограничений.

Напомним недавний случай в Москве. Вдруг неожиданно на одном из участков МКАД появился знак, ограничивающий скорость до 80 км/ч, тогда как по всему МКАДу ограничение 100 км/ч. Как позже выяснил Центр организации дорожного движения, владелец этого участка МКАД увидел, что в этом месте участились аварии, и установил это ограничение, ни с кем его не согласовывая. Сейчас там все вернули обратно. Но сколько водителей попало на штрафы? А сколько еще на дорогах страны таких знаков, установленных по принципу "а вдруг поможет"?

Госавтоинспекция свою позицию по этому вопросу не меняет. Еще с 2014 года ведомство считает нужным вернуть наказание за превышение скорости более 10 км/ч. Но на это накладываются и вопросы организации дорожного движения. Необходимо проверить обоснованность тех или иных скоростных ограничений, установленных на дорогах. А где-то предусмотреть и увеличение скоростного режима. Например, платные магистрали у нас изначально проектируются и строятся для скоростей до 150 км/ч. Поэтому на них можно увеличить скоростной режим. Поднять скорость можно не только на платных участках. У нас много дорог, которые по всем своим параметрам соответствуют автомагистралям, но на них почему-то до сих пор скорость ограничена 90 км/ч. А на некоторых участках попадаются даже ограничения до 50 км/ч.

Как отмечают в ГАИ, в целях максимальной защиты интересов всех участников дорожного движения, в том числе и автовладельцев, которые расплачиваются за фактические, мнимые, а также случайные превышения скорости, МВД России выступило за проведение ревизии улично-дорожной сети собственниками дорог для установления обоснованности ограничения скоростного режима.

Стоит напомнить, что в рамках обсуждения снижения этого порога звучали предложения ввести штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч в населенных пунктах. При этом вне населенных пунктов оставить ныне действующий порог.

А были и более интересные предложения. Например, ввести ответственность за превышение не в километрах в час, а в процентах от ограничения скорости. Человек при разрешенных 40 км/ч разогнался до 60 км/ч. То есть превысил скорость на 20 км/ч. То есть двигался в полтора раза быстрее, чем можно. Это опасное нарушение. А если он при разрешенных 110 превысил скорость на 20 км/ч, то это превышение всего лишь на 18 процентов. Получается не столь уж серьезное нарушение. Кстати, такой подход применяется в некоторых европейских странах.

Но для начала необходимо навести порядок с установкой знаков на дорогах. Некоторые эксперты даже предлагают создать реестр этих знаков. Чтобы каждый незаконно установленный знак был у всех на виду.