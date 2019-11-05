Премьеры Беларуси и России рассмотрят "дорожные карты" по интеграции 19 ноября

Правительства Беларуси и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Мы работаем, чтобы не к 8-му, а к 1 декабря проекты "дорожных карт" (по интеграции двух стран - прим.ред.) представить президентам", - сказал он.

Премьер также сообщил, что "на 19 ноября запланирован Союзный Совмин и после него, мы договорились с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - прим. ред.), все время, если необходимо до самой ночи, сможем посвятить "дорожным картам".

Он также отметил, что подписывать "дорожные карты" по интеграции будут руководители соответствующих органов. "А главы государств должны подписать программу действий по углубленной интеграции", - пояснил Румас, передает "Интерфакс".

Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран в начале декабря.