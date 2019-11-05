В Приморье из-за ветра приостановили погрузку белух на суда

В бухте Средней под Находкой приостановили перегрузку белух на суда из-за поднявшегося ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО".

Там рассказали, что к 17 часам местного времени научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" приняло на борт шесть белух. Понтон с пустыми вольерами отшвартован от судна. Подвести очередной понтон с животными мешает ветер. Также он может стать помехой для сложного процесса погрузки, во время которого под каждое животное подводят носилки, поднимают их, а затем помещают белух в ванну на борту.

Напомним, сегодня в приморской бухте Средней началась погрузка на суда последней партии белух. Млекопитающих планируется выпустить в Японском море. Ранее решение о том, чтобы выпустить оставшихся их в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника принял Консилиум ученых ВНИРО.

Ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива. Но в связи с надвигающимися штормами принята рекомендация провести выпуск животных в Японском море, в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника в Приморье.

Напомним, в вольерах бухты Средняя, названых "китовой тюрьмой", находились 11 косаток и около 90 белух. По факту незаконного отлова были возбуждены уголовные и административные дела.