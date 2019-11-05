В Приморье начали грузить на суда последних белух из "китовой тюрьмы"

В бухте Средней, где располагается так называемая "китовая тюрьма", началась погрузка на суда последней, состоящей из 50 особей, партии белух, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии".

Перед транспортировкой животных осмотрели ветеринары. Теперь белух поместят в специальные ванны и перегрузят на ожидающие в бухте суда "Профессор Кагановский" и "Зодиак". Процесс может занять сегодняшний и завтрашний день.

Белух планируется выпустить в Японском море. Ранее решение о том, чтобы выпустить оставшихся их в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника принял Консилиум ученых ВНИРО.

"Ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива. Теперь же, в связи с надвигающимися штормами, при которых транспортировка и выпуск в ранее определенные места стали невозможны, принята рекомендация провести выпуск животных в Приморье, в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника, - отметил секретарь научного Консилиума Вячеслав Бизиков. - Это безопасное место, где белухи регулярно отмечаются в осенний период, и где для них имеется достаточная кормовая база".

Справка "РГ"

В вольерах бухты Средняя, названых "китовой тюрьмой", находились 11 косаток и около 90 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Оставшихся, из-за погодных условий, решено было выпустить ближе к месту содержания.