Арестован второй подозреваемый в убийстве бывшего мэра Киселевска

Киселевский городской суд арестовал второго подозреваемого в нападении на экс-мэра города Сергея Лаврентьева на время следствия. Его подельнику аналогичную меру пресечения избрали накануне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, фигурант уголовного дела об убийстве бывшего главы Киселевска по ходатайству следствия заключен под стражу до первого января 2020 года.

Двоих подозреваемых в убийстве Лаврентьева - 49-летнего и 35-летнего жителей города Белово - силовики задержали 4 ноября. По версии следствия, один из них при нападении на усадьбу экс-мэра выступал в качестве водителя: доставив соучастников к коттеджному поселку, ждал их в километре от места преступления.

Экс-глава Киселевска был убит поздно вечером возле своего загородного дома в поселке Верх-Чумыш. Он вышел на улицу, когда его жена заметила на участке двух незнакомцев в камуфляже и с фонариком. Одного - Марата Гарипова, мастера спорта по вольной борьбе и руководителя беловской группы спасателей областного Агентства по защите населения - Лаврентьев застрелил из охотничьего ружья. Другой успел скрыться.

Оба арестованных, в отличие от Гарипова, ранее не имели судимостей. Обвинение им будет предъявлено в установленные законом сроки. По некоторым сведениям, один из них - бывший десантник, и, как и Гарипов, имеет отношение к силовому спорту.

Что касается версий преступления, то в приоритете, как сообщает СУ СК по региону, остается разбойное нападение. По предварительным данным областного ГУ МВД, целью преступников было хищение у бывшего главы города денег и драгоценностей.

Расследование уголовного дела продолжается. В том числе проверяется причастность подозреваемых к похожим преступлениям на территории Кемеровской области.