В Ростове арестован третий подозреваемый по делу об убийстве 5 человек

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка, в ходе которой погибли пять человек. Еще двое мужчин получили тяжелые ранения.

Как сообщает ТАСС, подозреваемый будет находиться под стражей до 21 декабря. Его подозревают в совершении убийства. В розыске остаются еще трое участников перестрелки.

Ранее полицейскими были задержаны два человека, в том числе генеральный директор сельхозкооператива "Новоселовский", где и произошла трагедия. Мужчину считают причастным к организации перестрелки.

Напомним, что инцидент произошел 22 октября около животноводческой фермы на хуторе Чернозубовка. По данным полиции, причиной конфликта между двумя группами местных жителей стали не урегулированные споры из-за земли.