СМИ сообщили о задержании старшей сестры аль-Багдади с семьей

Власти Турции задержали старшую сестру лидера ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого в конце октября заявил президент США. Такую информацию распространили агентства Associated Press и Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.

По его данным, 65-летняя Расмия Авад, которая подозревается в связях с экстремистской группировкой, была задержана в понедельник вечером в городе Азаз сирийской провинции Алеппо. Вместе с сестрой аль-Багдади были ее муж, пятеро детей и невестка. Все совершеннолетние члены семьи также задержаны и допрошены, сообщает РИА Новости.

По мнению источника, подобное задержание - это "золотая жила для разведки", так как информация, которой владеет Авад, может "значительно расширить понимание террористической группировки и помочь поймать еще больше негодяев".

Напомним, 27 октября Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади. По словам главы Белого дома, американский спецназ сразу после ликвидации террористов смог оперативно на месте провести ДНК-тест, который подтвердил, что аль-Багдади находился среди убитых.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва пока не уверена, что США действительно ликвидировали главу ДАИШ. Но если факт смерти террориста номер один подтвердится, то его можно будет оценить позитивно, поскольку аль-Багдади нес "вредоносную роль в формировании "Исламского государства" и в попытке создать халифат".