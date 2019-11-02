Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"

Россия пока не уверена, что США действительно ликвидировали главаря запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Но если это и произошло, то, по сути, Вашингтон убрал того, кого сам породил. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Наши военные пока изучают дополнительно факты - многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут", - отметил Лавров по поводу достоверности ликвидации террориста номер один.

При этом, по его словам, если факт подтвердится, то его можно будет оценить позитивно, поскольку аль-Багдади нес "вредоносную роль в формировании "Исламского государства" и в попытке создать халифат".

При этом, подчеркнул Лавров, поскольку сама организация возникла в результате вмешательства США в ситуацию в Ираке, то "в известной степени американцы [возможно] ликвидировали того, кого сами породили".

Об уничтожении главаря ИГИЛ 27 октября заявил президент США Дональд Трамп. Поскольку никаких доказательств представлено не было, а сообщения о гибели террориста появлялись и прежде, в российском Минобороны и Кремле заявили об отсутствии достоверной информации на этот счет. Позже Пентагон представил видео с атакой на здание, где якобы скрывался аль-Багдади, и информацию о том, что срочный анализ ДНК доказал убийство именно главаря ИГИЛ.