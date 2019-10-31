Новости

Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ 01:03
Видео: в Японии горит старинный замок 00:23
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной 30.10.2019
Израиль экстрадирует россиянина в США 30.10.2019
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы 30.10.2019
Астраханцы изъяли сайгаков из зоопарка Росгосцирка в питомник 30.10.2019
Путин приветствовал решение Дании по "Северному потоку-2" 30.10.2019
Путин не увидел в Зеленском националиста 30.10.2019
Песков рассказал о следующей большой пресс-конференции Путина 30.10.2019
В Турции обнаружена 7000-летняя цитадель 30.10.2019
Госдеп США назвал маловероятным срыв проекта "Северный поток-2" из-за санкций 30.10.2019
Албанию и Северную Македонию позвали в ЕАЭС 30.10.2019
В Госдуме объяснили удаление российских аккаунтов в Facebook 30.10.2019
ООН призвала Киев выплатить компенсации жертвам конфликта на Донбассе 30.10.2019
В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных фильмов "Мир знаний" 30.10.2019
Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году 30.10.2019
Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии 30.10.2019
Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России 30.10.2019
Юрий Лоза предложил изменить название фильма "2012" 30.10.2019
В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео 30.10.2019
Почему в Минске не боятся массового оттока врачей за границу 30.10.2019
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС 30.10.2019
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 30.10.2019
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 30.10.2019
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 30.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 01:03
Рубрика: В мире

Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ

Американское военное ведомство впервые продемонстрировало журналистам видеозапись операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями

В коротком ролике, который представил командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи, видно здание, которое с двух сторон обступают люди. Видны вспышки от ударов авиации с воздуха. Впрочем, детально рассмотреть ничего нельзя.

"Здесь мы видим объект, [...] где прятался Багдади", - заявил генерал.

Фото: REUTERS
Стали известны новые подробности ликвидации главаря ДАИШ

Об уничтожении главаря ИГИЛ 27 октября заявил президент США Дональд Трамп. Поскольку никаких доказательств представлено не было, а сообщения о гибели террориста появлялись и прежде, в российском Минобороны и Кремле заявили об отсутствии достоверной информации на этот счет.

Сегодня Пентагон также подтвердил, что аль-Багдади был захоронен в море "по законам военного конфликта".

По словам Маккензи, срочный анализ ДНК показал прямое соответствие между образцами, которые были взяты с тела убитого и ранее имевшимся у США. Вероятность ошибки составляет "1 к 104 септиллионам", добавил генерал, которого цитирует РИА Новости.

Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов
В мире США В мире Ближний Восток Сирия ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых
Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями
За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет