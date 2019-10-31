Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ

BREAKING: Pentagon reveals video of al Baghdadi Raid pic.twitter.com/5OTKEb8YQb — Meet the Press (@MeetThePress) October 30, 2019

Американское военное ведомство впервые продемонстрировало журналистам видеозапись операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

В коротком ролике, который представил командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи, видно здание, которое с двух сторон обступают люди. Видны вспышки от ударов авиации с воздуха. Впрочем, детально рассмотреть ничего нельзя.

"Здесь мы видим объект, [...] где прятался Багдади", - заявил генерал.

Об уничтожении главаря ИГИЛ 27 октября заявил президент США Дональд Трамп. Поскольку никаких доказательств представлено не было, а сообщения о гибели террориста появлялись и прежде, в российском Минобороны и Кремле заявили об отсутствии достоверной информации на этот счет.

Сегодня Пентагон также подтвердил, что аль-Багдади был захоронен в море "по законам военного конфликта".

По словам Маккензи, срочный анализ ДНК показал прямое соответствие между образцами, которые были взяты с тела убитого и ранее имевшимся у США. Вероятность ошибки составляет "1 к 104 септиллионам", добавил генерал, которого цитирует РИА Новости.