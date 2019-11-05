Составлен рейтинг самых страшных монстров в истории кино

Западные эксперты потрудились и составили крайне спорную двадцатку самых страшных, по их мнению, чудовищ в истории мирового кинематографа.

Иллюстрированный "чарт" приводит издание Independent, где на первом месте - Бабадук из одноименной ленты 2014 года. Как заверяют авторы списка, Бабадук - "идеальный киномонстр". Чью славу вознес и тот факт, что он внезапно стал иконой соцсети Tumblr.

Далее - печальный упырь Носферату из картины Фридриха Мурнау 1922 года "Носферату: Симфония ужаса". Первая (неавторизованная) киноадаптация "Дракулы" Стокера с Максом Шреком в главной роли - "графа Орлока, лысого чудовища с острыми зубами и ужасающими когтистыми ногтями на вечно вытянутых руках".

Третье - вампиры-жнецы из второго "Блэйда" в постановке Гильермо дель Торо, новая порода упырей, где отличился монстр Номак в исполнении Люка Госса.

Четвертое - инопланетное Нечто из одноименного фантастического хоррора Джона Карпентера 1982 года, про которого режиссер как-то нескромно сказал: "Вы больше не увидите ничего подобного".

Пятое - склонные сеять хаос злобные чебурашки из "Гремлинов" 1984 года.

После в списке идут "Муха" 1986-го, "Кинг Конг" 1933-го, "Тварь из Черной Лагуны" 1954-го, Бледный Человек из "Лабиринта Фавна" Дель Торо (2006) и замыкающая десятку неописуемая рептилия-мутант из корейского "Вторжения динозавра" (The Host) 2006-го.

Во второй десятке - Зубастики, плотоядное растение из "Маленького магазинчика ужасов" 1986-го, Рэндалл из "Корпорации монстров", Битлджус, гигантские черви-грабоиды из серии "Дрожь земли", "Капля" из оригинальной ленты 1958-го, Годзилла 1954-го, Хищник, Франкенштейн и "Чужие".

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