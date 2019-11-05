Тизер: Аль Пачино преследует нацистов в сериале "Охота"

Amazon представил стремительный и вполне сочный тизер-трейлер сериала "Охота", заявленного к премьере на следующий год (пока без даты).

По сюжету десятисерийного шоу, основанного на реальной истории, группа американских неравнодушных граждан в семидесятые занялась выслеживанием и истреблением бывших нацистов, окопавшихся в США. И с успехом.

Главная звезда сериала - Аль Пачино, о заинтересованности которого проектом стало известно в начале года. Продюсер - Джордан Пил ("Прочь", "Мы", в очередной раз перезапущенная "Сумеречная зона").

В остальных ролях: Грег Остин ("Молодой Морс", "Люди"), Дилан Бейкер ("И пришел паук"), Дженни Берлин ("Коломбо"), Тиффани Бун ("Анатомия страсти"), Луис Одзава Чжанцзянь ("Человек в высоком замке"), Калеб Эмери ("Завучи"), Джеррика Хинтон ("Девочки Гилмор").