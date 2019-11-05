Toyota начала продажи кроссовера за 1 млн рублей

В Японии стартовали продажи нового субкомпактного кроссовера Toyota Raize. Это двойник дебютировавшего в октябре на Токийском мотор-шоу нового Daihatsu Rocky.

Длина, ширина, высота новинки составляют 3995, 1695 и 1620 мм соответственно, колесная база - 2525 мм.

Несмотря на небольшие размеры в Raize свободно разместятся пятеро человек, его багажник - самый вместительный в классе (369 л), с объемистым "погребом", в котором может уместиться полноразмерное запасное колесо.

Raize предлагает обитателям высокую городскую посадку с хорошей обзорностью вокруг. По всему салону устроены полочки и кармашки для разной бытовой мелочи. Приборная панель - с ЖК-дисплеем. Информация отображается в одной из четырех предустановленных схем на выбор.

Фото: Пресс-служба Toyota

Toyota Raize базируется за полностью новой глобальной платформе DNGA. Передняя подвеска - типа McPherson, сзади - полузависимая балка.

Силовая установка разработана с нуля. Это 1,0-литровый 3-цилиндровый турбомотор 1KR-VET мощностью 98 л.с. и крутящим моментом 140 Нм.

Двигатель сочетается с вариатором D-CVT с механическим редуктором. Такой вариатор не зависает на высоких оборотах под нагрузкой, работает эффективнее и тише.

Привод - передний, или полный посредством электромагнитной муфты. Система Dynamic Torque Control перебрасывает крутящий момент между колесами, притормаживая одно или несколько в зависимости от сцепления с дорогой.

Toyota Raize комплектуется адаптивным круиз-контролем, ассистентом парковки с камерами кругового обзора, системой предупреждения столкновения с автоторможением, мультимедийной системой с 8-дюймовым тачскрином и соединением со смартфоном. Цена Toyota Raize в Японии начинается от 1,679 млн йен (эквивалент 980 тысяч рублей).