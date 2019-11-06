Григорий Рапота: За свои идеи надо бороться

Григорий Рапота - участникам форума вузов инженерно-технологического профиля: За свои идеи надо бороться

Очередной VIII форум инженерно-технологических вузов Союзного государства, традиционно проходящий в Минске, еще на шаг приблизил систему высшего образования к "цифровому университету".

Эту важную тему разрабатывали представители 20 российских и такого же количества белорусских вузов, а также ряда фондов, крупнейших промышленных предприятий, организаций. Проявили интерес к форуму и вузы Китая, Таджикистана, других стран. По сути речь шла о дальнейшем совершенствовании подготовки инженерных кадров с учетом цифровизации науки и производства. Именно таких специалистов, которые с компьютерными технологиями на ты, ждут в разных отраслях.

- С большим вниманием отношусь к состоявшимся дискуссиям, ведь современная наука, ориентированная на внедрение разработок в практику, особенно нуждается в инженерах и технологах, - пояснил цель своего участия в форуме первый заместитель председателя президиума белорусской Национальной академии наук Сергей Чижик.

И форум не разочаровал. Как всегда, одним из интереснейших моментов стал конкурс молодежных стартапов Союзного государства. Правда, лучшим в этом году был признан проект бионического протеза руки, представленный магистрантом Ташкентского государственного технического университета Алибеком Жуманиязовым. Он участвует в таких состязаниях в Минске уже второй раз, и вот - победа! Она, по его мнению, станет очередной ступенью к практической реализации разработки. На втором месте - представитель Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе Лейли Календарова. На третьем - Валерий Жарский из Белорусского национального технического университета, традиционного организатора форумов вузов инженерно-технологического профиля.

- Отрадно, что в этих встречах участвуют представители инженерно-технической интеллигенции не только Беларуси и России, но и КНР, Сербии, Таджикистана, других стран, - подчеркнул, вручая приз победителю, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Подумываем, как придать форуму новое звучание, сделать его ежегодным, содействовать расширению тематики.

В работе форума участвовали более 150 молодых ученых, преподавателей и студентов из 40 вузов

Григорий Алексеевич, как известно, стоит у истоков проведения минских инженерных форумов, участвовал в работе практически каждого из них. Перед церемонией награждения он встретился с ректором БНТУ Сергеем Харитончиком, студентами и магистрантами - участниками форума. Госсекретарь ответил на их вопросы, рассказал о многогранной деятельности Союзного государства, направленной на поддержку научных исследований.

- В любой работе важно продолжать бороться за свои идеи, не отчаиваться, - дал ребятам напутствие Григорий Рапота. - Даже тогда, когда приходится проигрывать, нужно понимать, что ты занимаешься своим делом.

Студенты ответили дружными аплодисментами.

Григорий Рапота стоял у истоков проведения минских инженерных форумов и с удовольствием участвует в их работе. Фото: Алексей Столяров

Блиц-интервью: Григорий Рапота ответил на вопросы журналистов

Когда состоится Совет Министров Союзного государства?

Григорий Рапота: Он может собраться в ноябре, по регламенту - на территории России. Возможная дата сейчас определяется. Повестка дня сформирована. Там много разных вопросов, часть из них мы решаем методом опроса, не дожидаясь встречи глав правительств Беларуси и России, они подписывают эти документы в рабочем порядке. Но есть вещи, требующие обсуждения. В том числе это тема дальнейшего развития Союзного государства. Также Совет Министров должен рассмотреть проект бюджета Союзного государства на следующий год. Это же предстоит сделать Парламентскому Собранию Союза. Утверждать документ будет Высший Государственный Совет, однако состоится ли он в нынешнем году, пока не известно. При необходимости президенты Беларуси и России завизируют его в рабочем порядке, чтобы мы с наступлением нового года могли нормально работать.

О скоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Минск: насколько она необходима?

Григорий Рапота: Идея давно витает в воздухе... Железнодорожной сети, связывающей Беларусь и Россию, требуется трансформация, чтобы она лучше служила расширению связей с точки зрения экономики, гуманитарных отношений. Тема включена в планы, подписанные руководителями транспортных отраслей двух стран, по созданию единого транспортного пространства. И на Санкт-Петербургском экономическом форуме прозвучала идея соединить скоростной железной дорогой этот город с Минском. Мы серьезно воспринимаем подобные рекомендации, начинаем их прорабатывать. Одна из идей заключается в том, чтобы соединить высокоскоростной магистралью - а поезда там разгоняются до 350 километров в час - не только наши столицы, но и продолжить ее до Варшавы, Берлина и Гамбурга. Естественно, возникает вопрос о рентабельности и стоимости проекта. Сейчас изыскиваем финансирование для проведения технико-экономического обоснования.

Аналогичные замыслы есть и у РЖД: проложить высокоскоростные магистрали Китай - Европа, Казань - Москва, Екатеринбург - Челябинск. Все это говорит о том, что мы к этому рано или поздно должны приступать. Огромная территория Российской Федерации требует такого вида транспорта. Большой и уже подготовленный к этому транзитный потенциал Беларуси с его логистическими центрами и технологическим уровнем тоже. Причем это не просто транспортный, а экономический и гуманитарный проект. Без современного транспорта экономика развиваться не может, я уж не говорю о синергетическом эффекте.

Насколько важны такие форумы, как нынешний, где встречаются белорусы и россияне?

Григорий Рапота: Любые встречи важны. Ребята устанавливают контакты между собой. Через пару десятков лет кто-то из них станет известным ученым, они будут взаимодействовать уже в качестве инженеров или государственных деятелей. И они с удовлетворением вспомнят нынешние встречи в Минске. Такие форумы важны в первую очередь с этой точки зрения. В том числе и для представителей третьих стран, поэтому они сюда приезжают. Форум будем проводить в таком формате, как и сейчас. Постараемся формализовать то, что уже давно делается, чтобы на это мероприятие была своя строка в бюджете Союзного государства.

А в подготовке специалистов мы на каком счету?

Григорий Рапота: Вчера побывал в минском Парке высоких технологий... Думаю, мы в тренде мировых тенденций. Нужно лишь помогать или хотя бы не мешать. Второе часто даже важнее.

Досье "СОЮЗа"

Нынешний форум - восьмой, первый прошел в мае 2012 года. Сегодня это общепризнанная научная площадка, где талантливая молодежь может заявить о себе. В работе форумов участвуют и именитые ученые, например, на III форум приезжал выдающийся российский ученый белорусского происхождения лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Тематики форумов всегда актуальны: так, VI форум взял курс на разработку энергетической тематики, а VII форум был посвящен формированию университета новой формации - "Университет 3.0".