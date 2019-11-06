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06.11.2019 14:24
Рубрика: Спорт

Отец Нурмагомедова допустил бой сына с боксером Мейвезером

Текст: Максим Домчев

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, не исключил проведения боксерского поединка с участием своего сына и американца Флойда Мейвезера-младшего.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Отец Нурмагомедова предрек завершение карьеры сына через два-три боя

Последний полноценный боксерский поединок Мейвезер провел в 2015 году, после чего выходил на ринг лишь однажды - против звезды UFC ирландца Конора Макгрегора, в котором победил техническим нокаутом в десятом раунде. Нурмагомедов, также имеющий в активе победу над Макгрегором в UFC, осенью прошлого года вызвал Мейвезера на бой, а затем сам американец заявил о готовности драться с Нурмагомедовым, но только по правилам бокса и предложил заняться организацией поединка.

Нурмагомедов-старший ответил на предложение американского боксера следующим образом: "Почему бы нет". По его словам, это возможно после проведения поединка сына и Тони Фергюсона в UFC. Отец и тренер спортсмена также сообщил, что бой с Фергюсоном состоится через пять месяцев, хотя в UFC еще не называли дату и место его проведения.

"Флойд, уважаю желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. Мы готовились к этому бою в общей сложности больше года. Пять месяцев, и бой должен состояться"- написал Абдулманап Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Мейвезер считается одним из самых сильных боксеров в истории спорта. Он выиграл все 50 боев на профессиональном ринге, в которых принимал участие. Владел поясами чемпиона мира в легкой, второй полулегкой, первой полусредней и средней весовых категориях по различным версиям. Авторитетный журнал Ring в 2005-2007 и 2013-2015 годах признавал Мейвезера лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Спорт Бокс Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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