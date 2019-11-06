Детский фестиваль заставил воронежцев спорить о Сирии

Спектакли 15 театров из городов России, Брюсселя и Иерусалима показали на фестивале "Маршак". Он в пятый раз прошел на родине знаменитого писателя - в Воронеже.

По традиции в программу вошли не только "беспроигрышные" детские постановки - веселые, динамичные, с хэппи-эндом - но и вариации на трудные темы, со сложным сценическим языком и открытым финалом. Основанные на новой литературе и созданные в актуальных театральных техниках. Театр сторителлинга, мюзикл, познавательное шоу, современная хореография - публика, открытая к экспериментам, осталась довольна.

Немало споров вызвал моноспектакль Филиппа Леонарда (Foule Theatre, Бельгия) "Дарайя", где соединились личные воспоминания актера о мирной Сирии 30-летней давности и Skype-переписка французской журналистки с молодежью этой страны в 2015-2016 годах. Ребята из городка Дарайя собрали на развалинах домов шесть тысяч книг и устроили в подвале тайную библиотеку. В ней они собирались после бомбежек - учили английский, обсуждали труды философов, читали стихи. Потом город был сдан, а потрепанные тома с аккуратными подписями владельцев распродали на базаре в Дамаске.

"Зачем спасать книги, если не удается спасти жизни?" - спрашивает для затравки Филипп, совершенно не намеренный разбираться в подоплеке сирийского конфликта и выдавливать из зрителя слезы сочувствия к жителям осажденного города. Он вспоминает, как когда-то колесил с друзьями по этой стране, посылая домой почтовые открытки с достопримечательностями, как случайные прохожие пригласили их на ужин и оставили на ночлег, как очаровательна была маленькая Феруза, которой сейчас (если она жива) уже 38…

"Я собирался в велотур вдоль Дуная, как вдруг кто-то позвонил в дверь. На пороге стояла арабская женщина с ребенком", - для европейца такой финал, вероятно, звучит как "Полюби беженца" (хотя Леонард этой однозначности противится). В России историю Дарайи проще воспринять как общечеловеческую драму, драму культуры, которая тем не менее остается для людей лучшим убежищем. Воронежские взрослые, правда, оказались чересчур политизированными и попытались убедить бельгийца в том, что он неверно представляет себе жизнь далекой Дарайи. Зрители-школьники это деление мира на "своих" и "чужих" еще не переняли.

Или не возвели в абсолют. Против черно-белого подросткового восприятия должен был сыграть и спектакль РАМТа "Я хочу в школу", показанный на закрытии "Маршака". Его герои очень жестко разграничивают "свое" прекрасное пространство инновационной школы - и "чужое" болото школы обычной. Где учатся за оценки, зубрят параграфы, боятся учителей, обсуждают шмотки, пробуют пить и курить… Но постепенно учатся видеть полутона, не презирать "тупых" одноклассников и "трусливых" учителей. Научаются ли? Этот вопрос остается открытым. Учителя в спектакле получились плоскими, карикатурными, но публику это не смутило. И, несмотря на затянутость первого отделения, спектакль держал воронежцев в тонусе все два с половиной часа.

Коротким, но напряженным вышло знакомство с бельгийскими танцорами из NYASH Co. Их шоу "10:10" поразило тех, кто впервые столкнулся с неклассической хореографией. Артисты представили палитру детских взаимоотношений, от беспечных игр до коварных манипуляций. Детское жюри фестиваля (восемь подростков под руководством швейцарского режиссера Корсина Гауденца) присудило этой постановке награду в категории "Лучшая пластика" - танцовщики дрались, как в замедленной съемке, и откалывали акробатические коленца.

Зрителей всех возрастов заворожила "Таинственная история с привидениями": рождественскую притчу Диккенса прочли в тесном кругу, при свече, с волшебными шумами, печеньем и ароматом разнотравья из стеклянной банки. "Творческое объединение 9" (Москва) гостит на фестивале не впервые, знают в Воронеже и изобретательность режиссера Полины Стружковой. Тем интереснее было увидеть их совместную работу, грамотно разбитую на "главы" (чтобы малыши не уставали). Получился доверительный разговор со зрителем о том, почему люди бывают скупыми и вредными, чего на самом деле стоит бояться (уж конечно, не темноты!) и что такое настоящее покаяние. Не скатываясь в примитивную "игру с залом", актриса Елена Дементьева разобрала с ребятней неизвестные слова из диккенсовского лексикона. Зрители попались эрудированные. "Вы знаете, кто такой клерк?" - "Я знаю, кто такой орк!"

Суд по количеству номинаций, детское жюри сочло лучшими спектаклями фестиваля-2019 ростовскую "Каштанку" ("Молодежный театр") и израильский "Голодный сэндвич" (Train Theatre).

По версии "РГ", пальму первенства заслужили "Птифуры" питерского театра "Кукольный формат" - ассорти из скетчей про старичков и старушек. В основу этой обаятельной постановки легли лимерики (например, вольный перевод строчек Эдварда Лира), стихи Маши Рупасовой и Самуила Маршака. Рассеянные, чуть вздорные, забавные, жалкие и вместе с тем полные достоинства, персонажи кому-то напомнят домочадцев или соседей по дому, кому-то - откроют целую культурную Атлантиду. Где висят портреты в резных рамах, "звенит под ногами каток", носят кружевные воротнички и пускают пузыри из соломинки.

Кстати

В рамках "Маршака" воронежский ТЮЗ сыграл премьеру "Золушки". У режиссера Нины Чусовой (к слову, уроженки столицы Черноземья) старая сказка стала музыкальной комедией на злобу дня. Мачеха и ее дочки увлечены шопингом, отвергают с любовью приготовленный луковый суп в погоне за фастфудом, ищут выгодных связей при дворе. Даже вкус музыкальный у них так себе. То ли дело Золушка и Принц: блинчики на завтрак, футбол вместо подсчетов королевского золота, романтические баллады - "любовь не там, где блестит, а там, где сердце поет"… В ярком, шумном, динамичном спектакле и персонажи как фломастером нарисованы. Осталось немного "подчистить" поэтический текст - и можно прогнозировать "Золушке" долгую счастливую жизнь в репертуаре.