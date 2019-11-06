На Урале суд отклонил иск уволенной из-за откровенных фото педагога

Новости

"Аэроэкспресс" сменит пункт отправления 11:11
Лавров: Убийства российских журналистов на Украине до сих пор не раскрыты 11:11
Беларусь оказалась одной из самых сытых стран мира 11:10
Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ 11:07
Под Курском в ДТП с грузовиком погибли пять человек 11:00
Ученые выявили связь между рационом питания и риском ранней смерти 11:00
Госсовет Крыма согласовал назначение вице-премьеров правительства РК 10:59
В Татарстане поймали и сдали в приют кошку-наркокурьера 10:59
На Алтае пять человек отравились угарным газом 10:52
В Польше найдено ископаемое морское чудовище 10:50
Названы самые аварийные районы Москвы 10:49
Куинси Промес признался в любви "Спартаку" 10:48
Николай Журавлев избран вице-спикером Совфеда 10:46
Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку 10:35
Вышел второй трейлер новых "Плохих парней" 10:34
В Крыму завели дело на адвоката-мошенника 10:29
Полиция задержала одного из сбежавших из психбольницы в Чите 10:28
В Астрахани задержали грузовик с тонной осетров, замаскированных луком 10:28
Аксенов назначил крымского бизнес-омбудсмена 10:20
Человечеству предрекли катастрофу и "неописуемые страдания" 10:20
ФСИН проверит красноярскую колонию, где заключенного окунули в унитаз 10:16
Чувашские школьники, открывшие остров в Арктике, придумали ему имя 10:12
Названы самые "хвастливые" города России 10:02
Назван состав идеального для здоровья завтрака 09:57
МИД РФ: Вступление Северной Македонии в НАТО подорвет стабильность в Европе 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале суд отклонил иск уволенной из-за откровенных фото педагога

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Правобережный суд Магнитогорска отказал в восстановлении на работе тренеру юношеского центра "Максимум", уволенной из-за откровенных фото 20-летней давности. Иск отклонен в полном объеме, сообщили в среду в судебной инстанции.

Фото: vk.com/katya_ganeshi
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

- В своем исковом заявлении женщина потребовала взыскания заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и восстановления в должности, - сообщила консультант Правобережного суда Елена Полкунова. - Иск отклонен в полном объеме. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

- Судья отклонила видеоролики, доказывающие то, что представители ответчика сами непрестанно демонстрировали мои обнажённые фотографии и принуждали к просмотру родителей воспитанников и самих детей, - сообщила по итогам процесса педагог. - В течение всего судебного процесса родители очень сильно поддерживали и поддерживают меня. Но, не смотря на эту поддержку и объективные доказательства, суд принял, по моему мнению, заранее подготовленное решение.

Как уже сообщала "РГ", ранее по результатам прокурорской проверки по обращению регионального омбудсмена педагога уволили с работы за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности (часть 8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ).

Поводом стали фотографии в соцсетях, где тренер позировала перед фотокамерой в обнаженном виде.

Сама педагог сообщила, что эти фотографии неожиданно "всплыли" после того, как у нее произошел конфликт с руководством детского центра. Однако ничего предосудительного она в них не видит.

В своих пояснениях в прокуратуре она сообщила, что фото сделаны в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью, приняла участие в 2000 году. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

Однако в прокуратуре нашли в находящихся в открытом доступе фото признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ
МИД РФ: Вступление Северной Македонии в НАТО подорвет стабильность в Европе
Бывший дипломат США заявил о необходимости признания Крыма российским
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
ВВС применит "полуавтоматическую журналистику" при освещении выборов