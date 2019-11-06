На Урале суд отклонил иск уволенной из-за откровенных фото педагога

Правобережный суд Магнитогорска отказал в восстановлении на работе тренеру юношеского центра "Максимум", уволенной из-за откровенных фото 20-летней давности. Иск отклонен в полном объеме, сообщили в среду в судебной инстанции.

- В своем исковом заявлении женщина потребовала взыскания заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и восстановления в должности, - сообщила консультант Правобережного суда Елена Полкунова. - Иск отклонен в полном объеме. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

- Судья отклонила видеоролики, доказывающие то, что представители ответчика сами непрестанно демонстрировали мои обнажённые фотографии и принуждали к просмотру родителей воспитанников и самих детей, - сообщила по итогам процесса педагог. - В течение всего судебного процесса родители очень сильно поддерживали и поддерживают меня. Но, не смотря на эту поддержку и объективные доказательства, суд принял, по моему мнению, заранее подготовленное решение.

Как уже сообщала "РГ", ранее по результатам прокурорской проверки по обращению регионального омбудсмена педагога уволили с работы за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности (часть 8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ).

Поводом стали фотографии в соцсетях, где тренер позировала перед фотокамерой в обнаженном виде.

Сама педагог сообщила, что эти фотографии неожиданно "всплыли" после того, как у нее произошел конфликт с руководством детского центра. Однако ничего предосудительного она в них не видит.

В своих пояснениях в прокуратуре она сообщила, что фото сделаны в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью, приняла участие в 2000 году. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

Однако в прокуратуре нашли в находящихся в открытом доступе фото признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального.