Российский боксер Бивол заявил о желании встретиться с Саулем Альваресом

Обладатель чемпионского пояса WBA в полутяжелом весе российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что хотел бы провести бой против мексиканца Сауля Альвареса, который ранее нокаутировал другого чемпиона из России Сергея Ковалева и завоевал титул WBO.

Бивол 12 октября провел защиту своего титула в поединке против Ленина Кастильо из Доминиканской республики и победил единогласным решением судей.

"Один и тот же вопрос последние несколько дней: хотел бы я встретиться с Канело? Ответ однозначно "да". Сейчас у него титул в моем весе, он одержал громкую победу, он одна из самых больших величин в нашем спорте. С уважением отношусь к его достижениям, его боксу, его переходу в полутяжелый вес", - написал Бивол на своей странице в Instagram.

"Надеюсь, он задержится у нас, и мы сможем провести бой в полутяжах, либо договоримся о лимите второго среднего. Верю ли я в свою победу? Несомненно", - добавил он.

Однако шансов на этот бой немного. Во-первых, Альварес, по сообщению его представителей, намерен отказаться от титула в полутяжелом весе. Во-вторых, в последнее время мексиканский боксер в основном выходит на ринг против соперников, которые уже преодолели пик карьеры, что вызывает недовольство в боксерской среде.