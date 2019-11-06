Вышел трейлер "Двух пап" с Энтони Хопкинсом

Параллельно промо-видео канала HBO с анонсами премьер 2020 года, в том числе - сериала "Новый папа", продолжения "Молодого папы", сервис Netflix показал трейлер своей драмы "Два папы".

Их ролик, конечно, выглядит не столь феерично, но и здесь есть козыри в рукаве сутаны - Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. Которые ведут эмоциональные беседы духовной направленности.

В процессе которых папа Бенедикт между дел признается, что, похоже, люди ему как-то не особо нравятся. И он устал притворяться, делая вид, что всё иначе.

По центру картины, основанной на реальных событиях, - папа Бенедикт XVI (Хопкинс) и готовящийся его сменить на фоне коррупционного скандала кардинал Бергольо ("Его Воробейшество" Прайс).

Режиссер - бразилец Фернанду Мейреллиш, постановщик легендарного "Города Бога".

Сценарист - Энтони МакКартен ("Богемская рапсодия", "Вселенная Стивена Хокинга").

Релиз - 20 декабря.