Канал HBO анонсировал все свои премьеры одним трейлером

Один из лидеров мирового телепроизводства канал HBO обнародовал видеопромо, в котором анонсировал свои сериальные премьеры 2020 года - как новинки, так и продленки.

Среди которых наиболее возбужденно ожидается подзатянувшийся выход третьего сезона "Мира Дикого Запада". А также вторая часть блестящего "Молодого папы" - "Новый папа", каст которого стал воистину фееричен - от Джона Малковича до Мэрилина Мэнсона.

Плюс "Праведные Джемстоуны" с Джоном Гудменом, черная комедия "Барри", "Наследники", "Хранители", только что стартовавшие "Темные начала", сразу продленные на второй сезон, "Чужак" по Стивену Кингу, "Страна Лавкрафта", "Отмена" - с Хью Грантом и Николь Кидман, возрожденный культ "Перри Мейсон", "Третий день" с Джудом Лоу и еще масса вкусного, сочного, многообещающего.

Ролик, содержащий нацистскую символику, можно найти на YouTube-канале TV Promo 360.