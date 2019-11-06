Новости

Колин Фаррелл и Энди Серкис могут пополнить каст нового "Бэтмена" 13:50
В Париже госпитализирована Катрин Денев 13:33
Вышел трейлер фильма с Сэмюэлом Джексоном о сегрегации в США 13:26
Катя Гордон обратилась в клинику из-за коллапса 13:11
Ольга Бузова рассказала о пережитом насилии 12:50

Канал HBO анонсировал все свои премьеры одним трейлером

Новости
    06.11.2019, 13:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TV Promo 360 Фото: youtube.com/ TV Promo 360
Фото: youtube.com/ TV Promo 360

Один из лидеров мирового телепроизводства канал HBO обнародовал видеопромо, в котором анонсировал свои сериальные премьеры 2020 года - как новинки, так и продленки.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма с Сэмюэлом Джексоном о сегрегации в США

Среди которых наиболее возбужденно ожидается подзатянувшийся выход третьего сезона "Мира Дикого Запада". А также вторая часть блестящего "Молодого папы" - "Новый папа", каст которого стал воистину фееричен - от Джона Малковича до Мэрилина Мэнсона.

Плюс "Праведные Джемстоуны" с Джоном Гудменом, черная комедия "Барри", "Наследники", "Хранители", только что стартовавшие "Темные начала", сразу продленные на второй сезон, "Чужак" по Стивену Кингу, "Страна Лавкрафта", "Отмена" - с Хью Грантом и Николь Кидман, возрожденный культ "Перри Мейсон", "Третий день" с Джудом Лоу и еще масса вкусного, сочного, многообещающего.

Ролик, содержащий нацистскую символику, можно найти на YouTube-канале TV Promo 360.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виталий Жигалин 12:29
У сериала "Диверсант" будет третий сезон 12:14
СМИ: 36-летняя жена 70-летнего Ричарда Гира вновь беременна 11:39
Вышел второй трейлер новых "Плохих парней" 10:34
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер сериалов "Сыщики" и "МУР есть МУР" Петр Смидович 05.11.2019
Вышел еще один трейлер "Нового папы" 04.11.2019
Создатель сериала по "Ведьмаку" пообещала минимум семь сезонов 04.11.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ JoBlo TV Show Trailers
Тизер: Аль Пачино преследует нацистов в сериале "Охота" 05.11.2019
Вышел русский трейлер нового "Джуманджи" со Скалой и Де Вито 01.11.2019
Видео: начались съемки продолжения "Хэллоуина" 01.11.2019
⧣ HBO
Фото: Gage Skidmore/ wikimedia.org
Джордж Мартин прокомментировал ситуацию с приквелами "Игры престолов" 01.11.2019
Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов" 31.10.2019
Режиссер "Игры престолов" поставит сериал о закате Таргариенов 30.10.2019