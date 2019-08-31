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Вышел трейлер драмы "Два Папы" с Энтони Хопкинсом

Новости
    31.08.2019, 15:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Красота, конечно, чего уж там, и эта улыбка сэра Хопкинса в конце…

Netflix показал на своем YouTube-канале тизер-трейлер драмы "Два Папы" (Two Popes), основанной на реальных событиях.

По центру сюжета - папа Бенедикт XVI (Хопкинс) и готовящийся его сменить кардинал Бергольо (Джонатан "Его Воробейшество" Прайс).

Режиссер - бразилец Фернанду Мейреллиш, постановщик легендарного "Города Бога".

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарист - Энтони МакКартен ("Богемская рапсодия", "Вселенная Стивена Хокинга").

Лента выйдет в ограниченный прокат в декабре. Тогда же состоится ее релиз на Netflix.

Ранее, напомним, вышел первый тизер-трейлер продолжения сериала "Молодой Папа", где к Джуду Лоу присоединяются Джон Малкович, Шэрон Стоун и Мерилин Мэнсон, и он прекрасен - сами убедитесь.

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