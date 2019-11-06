Вышел второй трейлер новых "Плохих парней"

У третьей части "Плохих парней" появился второй трейлер.

В нём можно наблюдать кадры, которые мы уже видели в первом, а также немного новых. Падающий вертолёт вот, например.

К главным ролям, напомним, вернулись Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Их герои вынуждены объединиться, потому что на них "охотится албанский наёмник, мстящий за своего брата", сообщает синопсис.

Комедийный боевик "Плохие парни" вышел в 1995-м, став жанровой классикой. Сиквел появился в 2003-м. Обе части снял Майкл Бэй. Третьим фильмом, однако, доверили заниматься никому пока особо не известным режиссёрам. Зовут их Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Российская премьера картины "Плохие парни навсегда" запланирована на 23 января 2020 года.