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Вышел второй трейлер новых "Плохих парней"

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    06.11.2019, 10:34
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У третьей части "Плохих парней" появился второй трейлер.

Фото: kinopoisk.ru
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В нём можно наблюдать кадры, которые мы уже видели в первом, а также немного новых. Падающий вертолёт вот, например.

К главным ролям, напомним, вернулись Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Их герои вынуждены объединиться, потому что на них "охотится албанский наёмник, мстящий за своего брата", сообщает синопсис.

Комедийный боевик "Плохие парни" вышел в 1995-м, став жанровой классикой. Сиквел появился в 2003-м. Обе части снял Майкл Бэй. Третьим фильмом, однако, доверили заниматься никому пока особо не известным режиссёрам. Зовут их Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Российская премьера картины "Плохие парни навсегда" запланирована на 23 января 2020 года.

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