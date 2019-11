Найден способ продлить жизнь без болезней

Ученые разработали метод, позволяющий не только продлить жизнь человека, но и эффективно побороться с основными возрастными болезнями.

Об исследовании американских генетиков сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

С возрастом человек начинает страдать целым комплексом недугов, среди которых почечная и сердечная недостаточность, ожирение, диабет и многие другие. Нередки эти заболевания взаимосвязаны, и одна болезнь увеличивает риск появления других.

Медики, как правило, не обращают внимания на эту взаимосвязь и лечат каждую болезнь в отдельности. В результате, человек принимает массу препаратов и в добавок к недугам получает еще и побочные эффекты от приема лекарств.

Генетики из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы нашли способ не только увеличить продолжительность жизни, но и облегчить или даже избавить пожилых людей от множества возрастных заболеваний.

Исследователи с помощью генной терапии "заставили" определенные белки вырабатываться активнее. Свой метод они проверили на мышах с диабетом второго типа, ожирением, почечной и сердечной недостаточностью.

Даже после однократного введения определенного гена тучные мыши снижали прибавки в весе, а у мышей с диабетом второго типа улучшалось состояние. Другой ген изменял состояние грызунов с сердечной недостаточностью в лучшую сторону на 58 процентов.

Сочетание генов дало эффект при лечении всех четырех возрастных болезней и на 75 процентов снизило атрофию почек у мышей с почечным фиброзом.

- Результаты получились ошеломляющими, - сказал первый автор исследования Ной Дэвидсон. - Комплексное решение проблемы старения методом генной терапии оказалось гораздо эффективнее, чем частные методы, применяемые сегодня.

Стоит подчеркнуть, что произведенные в организме изменения не передаются по наследству или от одного организма другому.