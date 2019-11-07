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07.11.2019 00:29
Рубрика: Спорт

Андрей Талалаев: "Локомотив" играл на равных 80 минут

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев отметил, что "Локомотив" играл на равных против "Ювентуса", а исход встречи решили замены.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

"Локомотив" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов на своем поле уступил "Ювентусу" - 1:2. Днем ранее потерпел домашнее поражение от "Лейпцига" "Зенит". Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев в разговоре с корреспондентом "РГ" подвел итоги тура для российских команд.

Андрей Викторович, "Локомотив" в Москве сумел дать бой "Ювентусу", но в драматической концовке все же уступил. Как вам игра команды Юрия Семина?

Андрей Талалаев: "Локомотив" сделал выводы после первого матча, сыграл более агрессивно, отодвинув игру от своих ворот. Грубейшая ошибка вратаря "Локомотива" на первых минутах матча, приведшая к пропущенному мячу, могла бы сломить любого соперника "Ювентуса". Но "Локомотив" смог отыграться. Более того, было достаточно моментов, чтобы забить еще один гол в ворота "Ювентуса".

Итальянский клуб серьезно готовился к этому матчу. Главный тренер Маурицио Сарри не просто так провел ротацию состава. Помимо дисквалифицированного Куадрадо, заменили еще трех футболистов на разных позициях именно с учетом матча против российской команды. Мне понравилось качество фильтрации и отбора мяча в центре поля пятеркой наших полузащитников. Мне понравилась мобильность "Локомотива" и острота в атаке. Жемалетдинов, безусловно, добавил того, чего не хватало в Турине.

Можно ли сказать, что судьбу встречи решили замены, проведенные "Ювентусом"?

Андрей Талалаев: Сарри - один из лучших тренеров по игре заменами, что мы видели в первом поединке, это же повторилось и сегодня. Здесь два фактора - опыт тренера и качество скамейки. Такой подбор игроков, которые могут усилить игру, выйдя на замену, есть только в двух-трех клубах в Европе. Как и в Турине, результат принесли игроки, вышедшие на замену.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Юрий Семин: Это поражение - в актив нашей команде

"Локомотиву" не стоит отчаиваться - команда сильно прибавила по сравнению с первым матчем между этими соперниками. Но пока уровень нашего чемпионата не поднимется, пока интенсивность чемпионата не вырастет, пока арбитры не будут задавать такой же уровень единоборств, а не свистеть каждое столкновение, нам тяжело претендовать на то, чтобы 80 минут играть на равных с соперниками такого уровня.

Порой казалось даже, что "Локомотив" выглядел предпочтительнее?

Андрей Талалаев: До 80-й минуты была игра равных соперников. Показалось, что туринцы умышленно растягивали нашу уставшую команду. Слишком уж отчетливо было движение мяча вперед - назад. "Ювентус" старался растянуть игроков "Локомотива", начиная атаку с одного фланга, потом возвращая мяч назад, а затем пытался сразу проколоть с другого фланга.

Еще раз обращу внимание на качество замен. Не просто так Юрий Палыч не делал замен в первом матче, а здесь сделал это вынужденно, когда увидел те болевые точки, которые вскрывает Сарри, и пытался их нейтрализовать за счет свежих игроков. К сожалению, не получилось.

Не очень ярко сыграл в этом матче Роналду.

Андрей Талалаев: У Роналду сейчас не лучший период. Осенью его часто критикуют. Но когда приходит время решающих матчей в Лиге чемпионов и чемпионате, то мы, как правило, видим уже другого Роналду. По весне все встанет на свои места.

По итогам двух дней оба наших клуба проиграли в Лиге чемпионов. Это говорит о том, что наш чемпионат по уровню игры так отстает от топ-лиг?

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Семак: Ошибок тут не прощают

Андрей Талалаев: Не стал бы делать такие далеко идущие выводы по этим поединкам. "Зенит" играл с одним из лидеров немецкого футбола. "Лейпциг", если не распродаст игроков, будет лидером долгое время. Это очень молодая и быстрая команда, которая прогрессирует. Заметьте, в обоих матчах не получили 6 или 8 голов, а как минимум один тайм играли на равных с ними. И были моменты, в которые могли бы подарить надежду в этих матчах на набор очков.

У "Локомотива" тоже самое, "Ювентус" - лидер чемпионата Италии. И 80 минут наша команда смотрелась не хуже. То, что мы слабее этих команд - это объективно. Но "Зенит" и "Локомотив" сейчас сильнейшие по уровню игры в РПЛ.

Теперь у "Локомотива" принципиальным станет матч против "Байера", в котором решится судьба третьего места?

Андрей Талалаев: Да. Сейчас посмотрим "Байер" и после этого будем понимать, насколько велики шансы у "Локомотива".

А "Зенит" сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

Андрей Талалаев: Верю, что они будут бороться до конца. Несмотря на разрыв в три очка, который отыграть трудно. Нынешняя "Бенфика" нам по силам, несмотря на то, что команда вышла в лидеры чемпионата Португалии. С французами уже сыграли удачно. Главное сыграть правильно. Я не сторонник критиковать Сергея Семака за то, как он играл вчера. Он играл абсолютно правильно против этого соперника.

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