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07.11.2019 12:18
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ готовит конвейер под выпуск совершенно новых моделей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Михаил Азнавуров Фото: Михаил Азнавуров
Фото: Михаил Азнавуров

АвтоВАЗ модернизировал цех сборки Lada Granta и Datsun с целью оптимизировать логистику под реальный объем производства, информирует сайт Лада.онлайн.

В то же время вторая цель всех этих работ - освободить действующие конвейеры от технологического оборудования и провести подготовку линии сборки под выпуск будущих моделей, которые сегодня разрабатываются на АвтоВАЗе.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В частности, демонтированы две линии сборки интерьера, ведется демонтаж двух линий сборки шасси. Суммарная длина сборочных линий сократилась на 560 метров. Параллельно синхронизировали подачу комплектующих к автосборочному конвейеру.

Цех запущен в работу в 2004 году с началам производства Lada Kalina. От прочих цехов с полной сборкой на едином конвейере его отличала современная технология с разделением на участки подсборки узлов. Такая система на два года ранее была внедрена на GM-АвтоВАЗе. В 2011 году производственная программа калиновского цеха дополнена сборкой Lada Granta, в 2014-м - автомобилями Datsun.

Накануне АвтоВАЗ сообщил, что самой востребованной моделью Lada по итогам продаж за 10 месяцев 2019 года стала Granta. С января по октябрь было продано 108 686 автомобилей этого семейства (плюс 35,1% к показателям прошлого года).

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