АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году

Самой востребованной моделью Lada по итогам продаж за 10 месяцев 2019 года стала Granta. Как уточнили в пресс-службе компании, с января по октябрь было продано 108 686 автомобилей этого семейства (плюс 35,1% к показателям прошлого года).

В октябре автопроизводитель реализовал 11 712 моделей семейства Lada Granta - на 14,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Это абсолютный рекорд продаж за месяц в 2019 году.

Хорошим спросом пользовались и коммерческие модели. На отечественном авторынке было продано 1 146 автомобилей семейств Granta, Largus и 4х4. Это на 12,4% выше, чем в октябре прошлого года.

В целом по итогам десяти месяцев компания реализовала 295 437 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada (плюс 1,5% к 2018 году). Рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей в составила, по оценке компании, около 21%.

На днях стало известно, что АвтоВАЗ выпустит "зимнюю" Lada Vesta, а также модную Lada Xray.